В Кремле заявили, что наблюдают за развитием ситуации в Приднестровье

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал последние события в непризнанной Приднестровской Молдавской республике.
В Кремле заявили, что наблюдают за развитием ситуации в Приднестровье
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Единственное, что я могу сказать, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно, те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность», — сказал Песков.

25 апреля серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В МВД Приднестровья также заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

Власти республики объявили «красный» уровень террористической опасности и отменили мероприятия в связи с 9 Мая.

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