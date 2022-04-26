В Кремле заявили, что наблюдают за развитием ситуации в Приднестровье
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«Единственное, что я могу сказать, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, как там развивается ситуация. Безусловно, те новости, которые оттуда поступают, вызывают обеспокоенность», — сказал Песков.
25 апреля серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.
В МВД Приднестровья также заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.
Власти республики объявили «красный» уровень террористической опасности и отменили мероприятия в связи с 9 Мая.