«Стратегический интерес»: эксперты — о значимости денацификации в Херсоне и Запорожье

Армия России в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины взяла под полный контроль территорию Херсона и часть Запорожской области. Одновременно пропаганда киевского режима усилила распространение слухов о том, что ВСУ готовятся вернуть районы на юге силой или что российские военные якобы могут покинуть их сами. Опрошенные RT эксперты считают невозможным возвращение Херсонской и части Запорожской областей под контроль нынешних властей Украины.

«Люди боятся возвращения украинских националистов»

Производители из Крыма готовы экспортировать в Херсонскую и Запорожскую области нефтепродукты, удобрения и биостимуляторы роста растений. Об этом ранее сообщила министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Жизнь в освобождённых южных районах Украины налаживается, и это вызвало всплеск «пропагандистских эмоций» в Киеве, где сегодня испытывают реальный страх из-за того, что экономическая интеграция Херсонской и Запорожской областей с Крымом зайдёт ещё дальше — до интеграции политической.

Как заявил РИА Новости советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, жители освобождённых от националистов южных регионов Украины боятся возвращения радикалов.

«Ситуация в освобождённых регионах юга Украины стабилизировалась, но людям нужно понимание их дальнейшего статуса. В разговорах они признаются, что боятся возвращения украинских националистов, поэтому просят быстрее решить вопрос о вхождении освобождённых территорий в состав России. Люди говорят, что хотят вернуться в Россию», — сообщил он.

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Для купирования угрозы по украинским информационным каналам запускаются слухи о готовящемся «насильственном» референдуме по поводу присоединения к России и фейки о грядущей мобилизации херсонцев и запорожцев призывного возраста в «оккупационные войска». Другие сообщения касаются якобы выхода российских войск с занятых ими территорий.

«Наши войска из Херсонской и Запорожской областей не уйдут, — говорит военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. — Стратегический интерес диктует необходимость полностью отрезать Украину от побережий Азовского и Чёрного морей. Только полный контроль позволит провести объявленную Владимиром Путиным демилитаризацию этого ставшего враждебным нам государства».

«Если останется хоть какой-нибудь «галицийский идлиб», Запад немедленно накачает его оружием, и это будет постоянный враг России, только ещё более озлобленный и мотивированный», — отмечает эксперт.

Размены территориями невозможны

О необходимости полной победы над противником говорит и политолог, доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

«Россия не может позволить себе повторения Бучи, — поясняет он. — Если мы оставим хоть пядь взятой под контроль земли, наш враг устроит новую провокацию, ещё более кровавую. Конечно, во время военных действий могут быть временные тактические отходы и перегруппировки, но живущие на этой земле люди должны знать: русские всегда возвращаются».

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Эксперт подчёркивает, что никакие размены территориями с нынешним киевским режимом невозможны.

«Германский канцлер Шольц, американские политики обозначили цель Запада: Россия не должна одержать победу. Поэтому любой компромисс будет считаться успехом Украины и стоящего за её спиной западного мира. Россия должна победить полностью и безоговорочно, — говорит Крутаков. — После разгрома противника в Донбассе наши первоочередные цели понятны. Необходимо удержать сухопутный путь на Крым, а это Херсон и часть Запорожья».

В противном случае, продолжает эксперт, в условиях накачки Украины всё более современным оружием из США это может представлять опасность для России.

Политолог Ростислав Ищенко, комментируя RT варианты дальнейшего политического устройства на территории нынешней Украины, подчёркивает, что южные регионы вряд ли вернутся в состав Украины.

«У России свои планы, у США — свои. Об Украине говорить нечего, она несамостоятельна. Сейчас, когда на фронте нет динамики, строить прогнозы рано. Но отдавать занятые российскими войсками территории юга Украины Москва не будет. Войдёт ли Херсонская область в Россию или станет ещё одной народной республикой, как ДНР и ЛНР, покажет время. Но она уже точно не вернётся в состав Украины», — считает он.

РИА Новости

По мнению Ищенко, в ходе демилитаризации и денацификации важно уничтожить «всё идейно-фашистское на Украине».

«Пусть будут независимые народные республики. Главное, чтобы они, как прежде для СССР страны соцлагеря, были дружественными и в достаточной мере контролируемыми не Вашингтоном, а Москвой. Поэтому если население освобождённых регионов решит самоопределиться со своим будущим, то референдумы пройдут под защитой российских войск. Они не уйдут, пока не наступит прочный мир», — заключил эксперт.