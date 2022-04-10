В Херсоне обнаружили засекреченные документы СБУ

Короткая ссылка
В Херсоне российские силовые ведомства получили доступ к документам Службы безопасности Украины (СБУ) под грифом «совершенно секретно».
В Херсоне обнаружили засекреченные документы СБУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что документы были составлены отделом защиты национальной государственности (ВЗНД) управления СБУ по Херсонской области и содержат имена, фамилии и должности сотрудников, а также псевдонимы агентов СБУ.

Ряд документов связаны с работой СБУ по оказанию давления на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Ранее стало известно, что российские силовики задержали в Херсоне агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего покушение на пророссийского блогера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить