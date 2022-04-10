В Херсоне обнаружили засекреченные документы СБУ
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что документы были составлены отделом защиты национальной государственности (ВЗНД) управления СБУ по Херсонской области и содержат имена, фамилии и должности сотрудников, а также псевдонимы агентов СБУ.
Ряд документов связаны с работой СБУ по оказанию давления на представителей Украинской православной церкви Московского патриархата.
Ранее стало известно, что российские силовики задержали в Херсоне агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего покушение на пророссийского блогера.