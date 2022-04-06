В Херсоне задержали готовившего покушение на пророссийского блогера агента СБУ

Короткая ссылка
Российские силовики задержали в Херсоне агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего покушение на пророссийского блогера.
В Херсоне задержали готовившего покушение на пророссийского блогера агента СБУ
  • Legion-Media

Об этом информирует РИА Новости.

У задержанного изъяли справку из психиатрического диспансера, а также поддельные документы на чужое имя.

В ходе допроса он рассказал, что к нему «обратились с заказом ликвидировать блогера». По словам мужчины, за это ему предлагали $10 тыс.

Также он сказал, что ему нужны были компоненты для взрывного устройства.

2 апреля сообщалось, что спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить