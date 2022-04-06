В Херсоне задержали готовившего покушение на пророссийского блогера агента СБУ

Российские силовики задержали в Херсоне агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего покушение на пророссийского блогера.

Об этом информирует РИА Новости.

У задержанного изъяли справку из психиатрического диспансера, а также поддельные документы на чужое имя.

В ходе допроса он рассказал, что к нему «обратились с заказом ликвидировать блогера». По словам мужчины, за это ему предлагали $10 тыс.

Также он сказал, что ему нужны были компоненты для взрывного устройства.

2 апреля сообщалось, что спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области.