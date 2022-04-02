Спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области

Спецназовцы Росгвардии в ходе патрулирования обнаружили самодельное взрывное устройство рядом с местом выдачи гуманитарной помощи в Киевской области.

«При проведении патрулирования военнослужащие Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство рядом с местом выдачи гуманитарной помощи населению в одном из населённых пунктов Киевской области», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы.

В Росгвардии добавили, что сотрудники эвакуировали местное население на безопасное расстояние.

«В результате оперативных и грамотных действий военнослужащих Росгвардии предотвращён теракт боевиков националистических формирований Украины в отношении мирных жителей», — отмечается в тексте.

Ранее в Херсоне задержали украинских экстремистов, готовивших нападения на российских военнослужащих.