Спецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области
- РИА Новости
- © Максим Блинов
«При проведении патрулирования военнослужащие Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство рядом с местом выдачи гуманитарной помощи населению в одном из населённых пунктов Киевской области», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы.
В Росгвардии добавили, что сотрудники эвакуировали местное население на безопасное расстояние.
«В результате оперативных и грамотных действий военнослужащих Росгвардии предотвращён теракт боевиков националистических формирований Украины в отношении мирных жителей», — отмечается в тексте.
Ранее в Херсоне задержали украинских экстремистов, готовивших нападения на российских военнослужащих.