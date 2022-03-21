В Херсоне задержаны готовившие нападения на российских военнослужащих экстремисты

В Херсоне задержали украинских экстремистов, готовивших нападения на российских военнослужащих.

При обысках в их домах были найдены экстремистская символика, наркотики, а также подготовленные «коктейли Молотова».

На допросе задержанные признались, что к радикальным действиям их подтолкнули на митингах и в Telegram-каналах, подконтрольных СБУ.

10 марта стало известно, что Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики задержало трёх агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, готовивших теракты в ЛНР и России.