В Херсоне задержаны готовившие нападения на российских военнослужащих экстремисты

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В Херсоне задержали украинских экстремистов, готовивших нападения на российских военнослужащих.

При обысках в их домах были найдены экстремистская символика, наркотики, а также подготовленные «коктейли Молотова».

На допросе задержанные признались, что к радикальным действиям их подтолкнули на митингах и в Telegram-каналах, подконтрольных СБУ.

10 марта стало известно, что Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики задержало трёх агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, готовивших теракты в ЛНР и России.

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