МГБ ЛНР задержало трёх готовивших теракты агентов украинской разведки

Министерство государственной безопасности Луганской Народной Республики задержало трёх агентов Главного управления разведки Минобороны Украины, готовивших теракты в ЛНР и России.

Как стало известно RT, Владимир Кравчук, Денис Лиманский и Александр Лазар служили в Вооружённых силах Украины, а позднее — в нацбате «Правый сектор»* в Станице Луганской.

Они рассказали, что планировали теракты на объектах критической инфраструктуры ЛНР и России, в частности, сначала на территории нефтебазы в Ровеньках, а после этого — в Ростовской области. У задержанных обнаружили оружие, взрывчатку и боеприпасы.

Установлено, что задержанные были завербованы сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в конце 2020 года.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).