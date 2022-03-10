МГБ ЛНР задержало трёх готовивших теракты агентов украинской разведки
- РИА Новости
Как стало известно RT, Владимир Кравчук, Денис Лиманский и Александр Лазар служили в Вооружённых силах Украины, а позднее — в нацбате «Правый сектор»* в Станице Луганской.
Они рассказали, что планировали теракты на объектах критической инфраструктуры ЛНР и России, в частности, сначала на территории нефтебазы в Ровеньках, а после этого — в Ростовской области. У задержанных обнаружили оружие, взрывчатку и боеприпасы.
Установлено, что задержанные были завербованы сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в конце 2020 года.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).