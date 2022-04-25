«Один раз стало очень страшно»: влюблённая пара рассказала о бегстве из Харькова в Москву

Музыкант Гусейн Талышинский уехал из Москвы на гастроли в Харьков в декабре прошлого года. Там он познакомился со студенткой из Славянска. После начала спецоперации молодые люди начали встречаться. В Россию влюблённые решили возвращаться вместе, но это оказалось непросто. По их словам, многие перевозчики оказывались мошенниками, а на украинских блокпостах их запугивали якобы грозящим им расстрелом от российских военных. О том, как молодым людям всё же удалось добраться из Харькова в Россию, — в материале RT.

23-летний джазмен Гусейн Талышинский родом из Баку, но с лета 2021 года он жил в Москве: по его словам, в столице проще всего творчески реализоваться. В декабре 2021 года он уехал в Харьков на гастроли. Талышинский вспоминает, что собирался вернуться в Москву всего через несколько месяцев. Ночью 23 февраля он как раз подыскивал подходящие авиабилеты.

«Я подумал, что куплю билеты утром, может, дешевле будут. А в пять утра мне стучат в дверь и говорят, что эвакуация, стреляют, надо в метро бежать. Просто приехал — и попал. Больше никаких гастролей на Украине», — говорит Талышинский.

© Фото из личного архива

Ещё до начала боевых действий Гусейн познакомился с 19-летней студенткой Валерией Кольцовой, уроженкой Славянска. Девушка жила в общежитии университета.

«Я позвонил Валерии, она приехала, и мы вместе спустились в метро. С тех пор мы неразлучны», — рассказывает Талышинский.

Кольцова говорит, что впервые оказалась в районе боевых действий ещё в 2014 году, будучи 12-летней девочкой.

«Я уже как-то даже привыкла. Глушит немного, но ничего страшного. Мы до вечера просидели в метро. Вышли, но снова начались удары. Тогда мы спустились на два-три часа и потом окончательно вернулись в общежитие, — рассказывает девушка. — Один раз мне стало очень страшно: 5 марта мы увидели в окне вспышку и красный свет. Ещё такой звук был... Мы на пол легли. Окна потрескались».

«К концу марта уже все привыкли к обстрелам. Как-то раз мы с Валерией проходили мимо детской площадки. Там играли ребята. Когда они услышали взрывы, то забеспокоились и повернулись к родителям. Те им сказали: «Это салют». И дети продолжали играть», — вспоминает Гусейн.

По словам пары, денег оставалось мало, надо было экономить.

«В новостях говорили, что именно в Харьков едут фуры с гуманитаркой из Польши и Германии. Но по факту мы их так и не увидели, сидели голодные, — говорит Валерия. — На почте раздавали какие-то небольшие пакеты, но за ними такие очереди выстраивались! Люди чуть ли не дрались».

10 апреля родственники Кольцовой эвакуировались в Польшу. По словам Валерии, они звали её с собой, но ехать в Европу и разлучаться с возлюбленным девушка не хотела.

«Гусейн говорил, что я должна быть с семьёй, но я до последнего надеялась, что мы сможем поехать в Россию вместе. Мне не хотелось в Европу — другой менталитет, другой язык. На Украине все российские сайты заблокированы. Никакой информации о зелёных коридорах или эвакуации в Россию нет, — рассказывает она. — Я через VPN просматривала группы, чаты и в ночь перед отъездом к родителям всё же нашла информацию, что Россия принимает беженцев с Украины. Надо было ехать — денег оставалось только на дорогу».

«Вызвали такси наудачу»

Талышинский говорит, что проблема состояла ещё в том, как добраться до границы. По его словам, многие недобросовестные перевозчики наживались на желании людей уехать в безопасное место.

«Ты им пишешь, они берут деньги вперёд, якобы за безопасность, а потом просто не приезжают. При этом платить требуют в иностранной валюте, и суммы немаленькие — начиная от $300. Мы на это, конечно, не повелись, — говорит Талышинский. — В итоге 15 апреля решили просто наудачу вызвать такси. Поставили минимальную сумму, один мужчина взял заказ. Мы даже не ожидали. Очень хороший человек».

По словам Гусейна, таксист пообещал довезти их так близко до границы, насколько сможет. Сначала пара поехала на пограничный пункт Нехотеевка-Гоптовка. По словам ребят, первые два украинских блокпоста пропустили их, однако на третьем к ним возникли вопросы.

«Пришёл главный. Начал спрашивать, куда мы едем. Я и говорю — в Россию, домой, к родственникам. Он отвечает: «А в Россию я тебя не пропущу». Начал говорить, что нас там российские военные расстреляют, — вспоминает Гусейн. — Потом сказал: либо мы разворачиваемся, либо он вызывает СБУ, и мы будем уже на их вопросы отвечать».

Таксист посоветовал поехать на другой погранпункт у Гоптовки. Здесь также удалось проехать два поста. На третьем с военными разговаривал уже таксист. По словам Талышинского, водитель сказал, что везёт пассажиров в ближайшее село на Украине к родственникам.

© Фото из личного архива

«Мы километров десять ехали спокойно, на обочинах встречались разваленные машины. И тут впереди появляется пост, оттуда рука показывается: «Стой». Сказали выйти из машины, с калашниковым в руках осмотрели, — рассказывает Гусейн. — Расстелили полотенце на земле, высыпали вещи, прощупали. Меня осмотрели на татуировки. Мы сначала не понимали, чьи это военные. А потом увидел у них георгиевскую ленту. Когда мимо проехал КамАЗ с буквой Z, стало спокойнее. Военные дали нам воды, спросили, голодные ли мы, отдали армейский паёк. Они тоже поняли, что мы не представляем опасности, и стали вежливо говорить».

По словам Талышинского, именно на этом посту по какой-то причине не пропускали мужчин. Однако он стоял на своём, говорил, что назад пути нет. «Если вернусь с этой стороны к украинскому блокпосту, у них тоже будет много вопросов», — объясняет молодой человек.

Как рассказал Талышинский, в итоге через два-три часа их пропустили. «Таксиста развернули. Мы были готовы к тому, что 15 км до границы дальше пойдём пешком, но один из военных вызвался нам помочь. Подвёз до Нехотеевки. Оттуда для нас двоих вызвали пустой автобус, который довёз нас до Белгорода. Там мы полтора дня были на вокзале — ждали поезд до Москвы», — рассказывает Валерия Кольцова.

«Не знаю, будут ли целы дома»

По словам девушки, сейчас она оформляет документы для получения статуса беженки. В дальнейшем Валерия планирует возобновить обучение уже в российском вузе.

© Фото из личного архива

«Я не знаю, будут ли целы наши дома, чтобы вернуться. Мои близкие уехали в Польшу, но говорят, что там отношение не такое хорошее, — рассказывает она. — В 2014 году в нашем доме в Славянске только окна разбились. Но их помогали восстанавливать не украинские власти, а какая-то немецкая фирма. Сейчас не знаю, как будет».

По словам девушки, ей нравится Москва и она очень ждёт 9 Мая. Кольцова добавляет, что ей очень интересно посмотреть, как этот праздник отмечают в России.

«Когда я вижу здесь, в Москве, георгиевские ленточки и портреты Ленина, я сначала пугаюсь, а потом только понимаю, что здесь это не запрещено. А ещё я не ожидала услышать песню «День Победы». У нас же такое слушать нельзя», — поделилась с RT Валерия.