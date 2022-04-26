Президент Молдавии связала взрывы в Приднестровье с «противостоянием сил» внутри республики

Взрывы в непризнанной Приднестровской Молдавской республике могут быть связаны с «противостоянием сил» внутри региона. Об этом заявила президент Молдавии Майя Санду.