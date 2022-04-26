Красносельский назвал слова Санду о взрывах в Приднестровье её личными домыслами

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский назвал необоснованным заявление президента Молдавии Майи Санду о связи взрывов в Приднестровье с «противостоянием сил» внутри республики.

«Обращаюсь к госпоже Санду с настоятельной просьбой избавить мировое сообщество от её личных домыслов, необдуманных умозаключений и голословных обвинений в адрес приднестровцев. Заявления должностных лиц, тем более высшего ранга, должны быть обоснованы, базироваться на проверенных фактах и достоверной информации. Слухи рождают панику, усугубляя и без того непростую моральную обстановку в обществе», — выказался Красносельский в Telegram.

26 апреля в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.

Сануд выразила мнение, что взрывы могут быть связаны с «противостоянием сил» внутри региона.