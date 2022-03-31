Литва внесла Приднестровье в список враждебных государств

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Власти Литвы включили Приднестровскую Молдавскую республику в перечень враждебных государств, следует из заявления МИД ПМР.
Литва внесла Приднестровье в список враждебных государств
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  • © pilcas

«Ввиду принятого литовским правительством решения включить Приднестровскую Молдавскую республику в число «враждебных государств», Министерство иностранных дел ПМР передало посольству Литовской Республики в РМ ноту протеста», — говорится в сообщении приднестровского МИД.

Ранее сообщалось, что Москва выступает за проведение переговоров относительно приднестровского конфликта в формате «5 + 2».

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Россия готова стать гарантом и посредником в процессе урегулирования.

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