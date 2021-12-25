В МИД России выступили за проведение переговоров по ситуации в Приднестровье

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Москва выступает за проведение переговоров по ситуации в Приднестровье в формате «5 + 2» (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ) и готова выступить их гарантом и посредником. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России выступили за проведение переговоров по ситуации в Приднестровье
  • Legion-Media

«В Москве приветствуют готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате «5 + 2», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что переговоры могут придать импульс процессу приднестровского урегулирования, который находится в состоянии стагнации.

«Со своей стороны, Российская Федерация в качестве посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования готова этому содействовать», — добавили в министерстве.

Ранее Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии не заинтересованы в переговорах с Тирасполем в формате «5 + 2».

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