В МИД России выступили за проведение переговоров по ситуации в Приднестровье
- Legion-Media
«В Москве приветствуют готовность Тирасполя приступить к заинтересованному обсуждению путей сближения берегов Днестра и возобновить переговоры в формате «5 + 2», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД подчеркнули, что переговоры могут придать импульс процессу приднестровского урегулирования, который находится в состоянии стагнации.
«Со своей стороны, Российская Федерация в качестве посредника и гаранта в процессе приднестровского урегулирования готова этому содействовать», — добавили в министерстве.
Ранее Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии не заинтересованы в переговорах с Тирасполем в формате «5 + 2».