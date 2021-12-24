В Приднестровье заявили о незаинтересованности Молдавии в диалоге

Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что власти Молдавии не заинтересованы в переговорах с Тирасполем в формате «5+2» (Молдавия, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ).

«Второго декабря я направил госпоже Майе Санду, президенту Молдовы, письмо, передал через миссию ОБСЕ, с просьбой всё-таки побыстрее назначить политического представителя и созвать данный формат («5+2». — RT)», — приводит РИА Новости его слова.

Красносельский добавил, что не получил от молдавских властей ответа и заинтересованности в переговорах.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что за год отношения Кишинёва с Москвой значительно ухудшились.