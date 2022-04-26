Глава Приднестровья отменил в школах экзамены и ЕГЭ из-за террористической опасности

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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский отменил в школах экзамены и ЕГЭ из-за террористической опасности.
Глава Приднестровья отменил в школах экзамены и ЕГЭ из-за террористической опасности
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост Красносельского в Telegram.

«Считаю, что в существующих реалиях проводить итоговые испытания для школьников нецелесообразно. ЕГЭ для выпускников в нынешнем году отменён, годовые экзамены для учеников промежуточных классов тоже. Все будут аттестованы по текущей успеваемости», — написал он.

Ранее в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасностиотменены мероприятия в связи с 9 мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.

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