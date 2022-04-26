Мостовой: правильно, что Федун остаётся в «Спартаке»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном уходе Леонида Федуна из команды.

«Федун сказал, что никуда не уйдёт? Это хорошая новость для «Спартака». Ещё года два назад начинали подниматься эти слухи, и я задал вопрос: «А кто купит «Спартак»? Это же не 100 тыс. рублей! Я считаю, что оставаться в «Спартаке» для Федуна правильно», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он также добавил, что Федуна многие критиковали, когда он купил «Спартак». Мостовой напомнил, что московская команда тратила большие деньги на развитие клуба, но долго не могла выиграть чемпионат России.

«Сейчас ситуация немного повторяется. Теперь медиапространство заполняет Зарема», — заключил Мостовой.

Чемпион СССР в составе «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что Федун может покинуть пост председателя совета директоров клуба в 2023 году.

Напомним, что Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. За этот период красно-белые стали чемпионами России и обладателями Суперкубка страны.

Ранее Федун прокомментировал слухи о возможном уходе из московского клуба.