Кавазашвили: существует вероятность, что Федун в 2023 году продаст «Спартак»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, что подразумевал, когда заявил о возможной продаже московского клуба Леонидом Федуном.

«Я не утверждаю, что он обязательно продаст «Спартак», но я слышал, что в 2023 году такая вероятность существует», — цитирует Кавазашвили «Матч ТВ».

По его мнению, Федун сможет найти покупателя, который заплатит хорошую сумму за московский клуб, но в нынешнее время сделать это будет непросто.

«Спартак» никогда не был государственной командой, даже во времена СССР. Раньше он относился к профсоюзам, теперь это частный клуб. Поэтому хозяин — барин: кому захочет, тому и продаст», — заключил Кавазашвили.

После 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают десятую строчку турнирной таблицы с 31 очком. Лидером является «Зенит», в активе санкт-петербургской команды 58 очков.

Ранее Кавазашвили призвал ограничить лимит на легионеров в РПЛ.