Кавазашвили: мы ничего не добьёмся, пока не наведём порядок с легионерами в футболе

Короткая ссылка
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили призвал ограничить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Кавазашвили: мы ничего не добьёмся, пока не наведём порядок с легионерами в футболе
  • РИА Новости

«Хватит делать клоунаду из нашего футбола. Есть «Динамо», купившее целую россыпь португальцев, но без толку. «Краснодар» без иностранцев обыгрывает «Спартак». Неужели остальные так не могут? Пока не наведём порядок в футболе, мы ничего не добьёмся», — приводит слова Кавазашвили Sport24.

Он также призвал олигархов последовать примеру бывшего владельца «Анжи» Сулеймана Керимова, который подписал хороших иностранцев и смог довести команду до призовых мест. 

«Если запретим иностранцам выступать за наши клубы, то Дюков должен уйти с поста президента РФС, потому что он бизнесмен. Столько хороших специалистов просиживают без дела, побираются на телевидении экспертами», — добавил Кавазашвили.

Напомним, что с сезона-2022/23 клубы РПЛ смогут включать в заявку не более 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле в матче за один клуб могут находиться не более восьми игроков.

В настоящий момент в российском футболе действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.

Ранее Кавазашвили рассказал, как легионеры изменили «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить