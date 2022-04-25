Кавазашвили: мы ничего не добьёмся, пока не наведём порядок с легионерами в футболе

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили призвал ограничить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Хватит делать клоунаду из нашего футбола. Есть «Динамо», купившее целую россыпь португальцев, но без толку. «Краснодар» без иностранцев обыгрывает «Спартак». Неужели остальные так не могут? Пока не наведём порядок в футболе, мы ничего не добьёмся», — приводит слова Кавазашвили Sport24.

Он также призвал олигархов последовать примеру бывшего владельца «Анжи» Сулеймана Керимова, который подписал хороших иностранцев и смог довести команду до призовых мест.

«Если запретим иностранцам выступать за наши клубы, то Дюков должен уйти с поста президента РФС, потому что он бизнесмен. Столько хороших специалистов просиживают без дела, побираются на телевидении экспертами», — добавил Кавазашвили.

Напомним, что с сезона-2022/23 клубы РПЛ смогут включать в заявку не более 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле в матче за один клуб могут находиться не более восьми игроков.

В настоящий момент в российском футболе действует лимит «8 + 17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев.

Ранее Кавазашвили рассказал, как легионеры изменили «Спартак».