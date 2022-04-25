Кавазашвили — о легионерах «Спартака»: они не понимают русский дух
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«В наше время в «Спартак» приходили честнейшие футболисты, которые любили и обожали этот клуб. С тех пор, как появились иностранцы, многие говорят: «Куда делся спартаковский дух?» Иностранцы не понимают русский дух, они понимают только деньги», — приводит слова Кавазашвили Sport24.
В сезоне-2021/22 в составе «Спартака» числятся шесть легионеров.
После 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают 10-ю строчку турнирной таблицы с 31 очком.
Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об отъезде легионеров из РПЛ.