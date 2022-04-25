Кавазашвили — о легионерах «Спартака»: они не понимают русский дух

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, как иностранные футболисты изменили московский клуб.

«В наше время в «Спартак» приходили честнейшие футболисты, которые любили и обожали этот клуб. С тех пор, как появились иностранцы, многие говорят: «Куда делся спартаковский дух?» Иностранцы не понимают русский дух, они понимают только деньги», — приводит слова Кавазашвили Sport24.

В сезоне-2021/22 в составе «Спартака» числятся шесть легионеров.

После 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают 10-ю строчку турнирной таблицы с 31 очком.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об отъезде легионеров из РПЛ.