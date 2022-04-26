Федун — о возможном уходе из «Спартака»: не дождётесь

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал слухи о возможном уходе из московского клуба.

«Я много раз говорил, что «Спартак» — это моя страсть и моя любовь. До последнего буду делать всё возможное, чтобы клуб жил. А остальное — сплетни и слухи, распускаемые нашими врагами, которые даже не хочу комментировать. Короче говоря — не дождётесь», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

Он также рассказал, что ни он, ни бывший глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов не собираются покидать Россию. По его словам, ситуация в команде сложная и будет становиться сложнее.

После 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают десятую строчку турнирной таблицы с 31 очком. Лидером является «Зенит», в активе санкт-петербургской команды 58 очков.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, что подразумевал, когда заявил о возможной продаже московского клуба Леонидом Федуном.