Глава МИД Приднестровья назвал целью взрывов в республике создание паники среди населения

Целью серии взрывов в непризнанной Приднестровской Молдавской республике являлось провоцирование паники среди местного населения. Об этом заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев.

«Главной целью этих терактов, скорее всего, было провоцирование панических настроений у граждан Приднестровья», — приводит его слова ТАСС.

Игнатьев также допустил, что взрывы в Приднестровье организовали силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации на берегах Днестра.

26 апреля в МВД Приднестровья заявили о подрыве в посёлке Маяк двух антенн регионального радиоцентра.

25 апреля сообщалось, что серия взрывов произошла в здании Министерства госбезопасности Приднестровья в Тирасполе.

В связи с произошедшим в Приднестровье был объявлен «красный» уровень террористической опасности, отменены мероприятия, связанные с 9 Мая, а часть школ переведена на удалённый формат работы.