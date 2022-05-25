Премьер Польши Моравецкий призвал оппозицию поддержать конфискацию собственности России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозиционные силы страны поддержать конфискацию российской собственности.

В четверг, 26 мая, ожидается, что парламент Польши начнёт рассмотрение соответствующих изменений в Конституцию.

«В Польше находится собственность российских олигархов. Эту собственность мы заморозили. Также мы заморозили собственность Российской Федерации. Они не могут ею пользоваться. Но этого мало. Я призываю все оппозиционные партии, чтобы поддержали эти изменения в Конституции», — цитирует РИА Новости Моравецкого.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала захват принадлежащего российскому посольству здания в Варшаве.