Премьер Польши Моравецкий призвал оппозицию поддержать конфискацию собственности России

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал оппозиционные силы страны поддержать конфискацию российской собственности.
Премьер Польши Моравецкий призвал оппозицию поддержать конфискацию собственности России
  • AP

В четверг, 26 мая, ожидается, что парламент Польши начнёт рассмотрение соответствующих изменений в Конституцию.

«В Польше находится собственность российских олигархов. Эту собственность мы заморозили. Также мы заморозили собственность Российской Федерации. Они не могут ею пользоваться. Но этого мало. Я призываю все оппозиционные партии, чтобы поддержали эти изменения в Конституции», — цитирует РИА Новости Моравецкого.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала захват принадлежащего российскому посольству здания в Варшаве.

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