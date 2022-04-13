Захарова назвала позорной позицию МИД Польши по вопросу захвата дипсобственности России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала захват принадлежащего российскому посольству здания в Варшаве.

По её словам, действия польской стороны являются грубейшим нарушением международного права — как двустороннего межправсоглашения, так и Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

«Особенно позорной в этой ситуации выглядит позиция МИД Польши, который, вместо того чтобы обеспечить защиту иностранного дипломатического представительства от посягательств на его имущество, заявил, что «с удовлетворением принимает» проведение процедуры изъятия и передачу Госказне Польши здания на улице Собеского, 100», — сказала Захарова.

Она отметила, что любой недружественный шаг Варшавы повлечёт за собой адекватный и эффективный ответ с российской стороны.

Ранее российский посол допустил, что Варшава может принять новые меры по захвату российской дипломатической собственности в стране.

Утром 11 апреля к зданию по адресу улица Собеского, 100 прибыли судебные исполнители, которые срезали замки на воротах, на калитке и заняли данный объект.

Позднее посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипломатической собственности здания.