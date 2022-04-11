Посол России допустил принятие Польшей новых мер по захвату российской дипсобственности

Посол России в Польше Сергей Андреев допустил, что Варшава может принять новые меры по захвату российской дипломатической собственности в стране.

«Само посольство было официально перерегистрировано и признано в качестве собственности Российской Федерации, но здесь есть целый ряд объектов, которые из-за обструкционистской позиции польской стороны формально польской стороной нашей собственностью не признаны», — приводит РИА Новости его слова в эфире Первого канала.

Андреев подчеркнул, что до сих пор власти Польши соблюдали Венскую конвенцию и не предпринимали резких конфронтационных шагов, а «сейчас — вполне возможно».

«Начало положено, и могут быть новые подобные действия», — подытожил дипломат.

Ранее сообщалось, что утром 11 апреля к зданию по адресу Собеского, 100 прибыли судебные исполнители, они срезали замки на воротах, на калитке и заняли данный объект.

Позднее посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания.