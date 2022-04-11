Посольство России направило в МИД Польши ноту из-за захвата здания в дипсобственности

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Посольство России направило в МИД Польши ноту протеста в связи с захватом находящегося в дипсобственности здания, сообщил посол Сергей Андреев.
Посольство России направило в МИД Польши ноту из-за захвата здания в дипсобственности
  • Gettyimages.ru

«Здание и инфраструктура на этом участке построены ещё советской стороной за свой счёт для дипломатических целей и, соответственно, являются объектом российской дипломатической недвижимости», — цитирует РИА Новости Андреева.

Ранее сообщалось, что утром 11 апреля к зданию по адресу Собеского, 100 прибыли судебные исполнители, они срезали замки на воротах, на калитке и заняли данный объект.

23 марта посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что польский МИД вручил ему ноты о высылке 45 российских дипломатов.

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