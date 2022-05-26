«Новый центр силы»: что стоит за инициативой расширить состав участников БРИКС

Россия поддерживает инициативу КНР по расширению состава участников группы БРИКС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что называть потенциальных кандидатов преждевременно. Ранее с предложением расширить группу выступил глава МИД Китая Ван И. Эксперты отмечают, что БРИКС является привлекательным объединением, которое принципиально отличается от западных блоков отсутствием доминирующий страны, диктующей свои условия.

Россия приветствует предложение Китая по расширению группы БРИКС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вопросы наращивания сотрудничества БРИКС с развивающимися странами и государствами с формирующимся рынком... то есть диалоговый механизм взаимодействия расширения «пятёрки», неизменно находятся в поле пристального внимания объединения. В той или иной форме эта тема затрагивается на саммитах, совещаниях министров иностранных дел. В текущем году китайское председательство БРИКС предложило активизировать эту работу. Мы такую инициативу поддерживаем», — отметила Захарова на брифинге.

При этом пока преждевременно называть потенциальных кандидатов на вступление в группу, добавила дипломат.

«Тема расширения объёмная и многоплановая. Она не такая простая, как кажется. Предстоит определиться с ключевыми параметрами такого процесса, необходимо его выстроить внутри БРИКС, достичь консенсуса по стандартам, критериям и процедуре присоединения новых членов», — пояснила представитель МИД РФ.

Стремление к расширению

Ранее с предложением расширить состав участников группы БРИКС выступил глава МИД Китая Ван И. Эту инициативу он озвучил на встрече с главами дипломатий стран — членов объединения.

«Китай предлагает начать процесс расширения БРИКС, изучить критерии и процедуры для этого расширения и постепенно сформировать консенсус», — сказал министр.

МИД Китая позднее опубликовал заявление, в котором также содержался призыв расширить состав группы. Сейчас в неё входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. В 2022 году Китай стал председателем группы.

«С учётом новых вызовов международной обстановки мы должны сплотить все силы, чтобы вдохнуть новую жизнь в сотрудничество стран БРИКС. Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, обсудить критерии, порядок расширения членства и постепенно достичь договорённости по этому вопросу. Это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность стран БРИКС, станет ответом на ожидания развивающихся стран и стран с развивающимся рынком, а также будет способствовать повышению представительности и влияния стран БРИКС и тем самым внесёт больший вклад в развитие мира во всём мире», — говорится в заявлении.

В свою очередь, по итогам встречи главы МИД стран БРИКС распространили совместное заявление, в котором поддержали инициативу Китая.

«Министры поддержали продвижение обсуждений среди членов БРИКС о процессе расширения данного объединения. Они подчеркнули необходимость чётко обозначить руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуры для этого процесса», — говорится в их заявлении.

Неформальная группа

Группа стран БРИК — Бразилия, Россия, Индия и Китай — была образована в 2006 году. В 2011-м в группу вступила Южно-Африканская Республика, после чего название было изменено на БРИКС.

БРИКС имеет неблоковый характер и не направлено против третьих стран.

Саммит БРИКС

AFP

© Pavel Golovkin / POOL

В конце марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT заявил, что страны БРИКС станут основой нового миропорядка.

«Я думаю, что страны БРИКС, в которых живёт почти половина всего населения Земли и на долю которых приходится значительная часть мирового ВВП, будут одним из костяков нового миропорядка», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что страны группы играют значительную роль в защите международного права и борьбе с политикой стран Запада, главным инструментом которой являются односторонние санкции.

«Мы знаем, что в каждой стране БРИКС есть свои нюансы, связанные с проблемами, которые стоят перед нами, но теперь мы едины в защите международного права, едины в усилиях по преодолению произвольных, незаконных, односторонних санкций, которые стали единственным инструментом внешней политики в США и в других странах», — добавил Рябков.

Без преград и барьеров

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с RT отметил, что Китай выступил с инициативой по расширению БРИКС из-за быстро меняющейся глобальной политической ситуации.

«Китай очень внимательно наблюдает за ситуацией, которая происходит на Украине. За участием в этом США, с которыми у Китая очень сложные взаимоотношения. США пытаются оказывать на Пекин давление, есть попытки угроз в адрес КНР. На этом политическом фоне Пекин ищет союзников. Китай хочет сформировать из государств-членов БРИКС и вероятных новых участников объединения часть мира, которая будет противостоять западным государствам», — пояснил политолог.

БРИКС

РИА Новости

© Алексей Даничев

При этом рано озвучивать какие-либо конкретные кандидатуры на вступление в БРИКС, так как сейчас весь мир переживает переломный момент, считает Андрей Суздальцев.

«Меняется всё. Старая система разваливается, резко снижается эффективность и значимость международных организаций, разваливается мировая финансовая система», — добавил собеседник RT.

Также по теме «Обеспечение равноправия государств»: Мария Захарова — о российско-китайском договоре о многополярном мире Сохранение своей культуры, возможность самостоятельно строить внутреннюю и внешнюю политику государства — это и есть подлинная свобода...

Для наращивания потенциала государств, которые уже являются членами БРИКС и могут стать ими в будущем, нужно прежде всего войти в спокойное русло, добавил Суздальцев.

Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин в комментарии RT заметил, что в РФ также рассматривается вопрос расширения БРИКС, при этом от Москвы и Пекина могут поступить разные предложения по потенциальным новым членам.

«Есть примерный круг стран, которые рассматриваются как наиболее вероятные кандидаты. Где-то это пересекается с китайским подходом, где-то, может и нет, но судя по всему тема действительно назрела. БРИКС организация новая с одной стороны, с другой — уже сформировавшаяся, со своими принципами, и один из них — это демократический подход. Каждая страна имеет равные права, обязательств связывающих государства нет, кроме тех декларативных документов, которые были подписаны ранее», — напомнил политолог.

В рамках БРИКС существует много разных форматов сотрудничества, к которым могут присоединиться новые участники, добавил Вадим Козюлин.

«Есть разные форматы сотрудничества с внешними государствами, такие как БРИКС+. Так что инициатива КНР укладывается в общую логику развития этой организации, и я думаю, что Россия будет внимательно изучать предложение Китая», — отметил собеседник RT.

Вадим Козюлин также считает, что делать прогнозы по конкретным кандидатурам пока преждевременно.

«У стран-участников есть свои интересы, и этот вопрос всегда тонкий. У России есть свои соображения, у Китая свои. Но каких-то преград или барьеров, которые бы ограничивали вхождение в состав БРИКС, в реальности не существует… Традиционные центры силы не справляются с текущими глобальными проблемами самостоятельно. БРИКС готов стать новым центром силы, при этом у него нет доминирующей страны, которая бы диктовала свои условия. В этом принципиальное отличие от Запада, от государств НАТО», — заключил эксперт.