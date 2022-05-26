«Новый центр силы»: что стоит за инициативой расширить состав участников БРИКС
- Флаги стран БРИКС
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Россия приветствует предложение Китая по расширению группы БРИКС. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вопросы наращивания сотрудничества БРИКС с развивающимися странами и государствами с формирующимся рынком... то есть диалоговый механизм взаимодействия расширения «пятёрки», неизменно находятся в поле пристального внимания объединения. В той или иной форме эта тема затрагивается на саммитах, совещаниях министров иностранных дел. В текущем году китайское председательство БРИКС предложило активизировать эту работу. Мы такую инициативу поддерживаем», — отметила Захарова на брифинге.
При этом пока преждевременно называть потенциальных кандидатов на вступление в группу, добавила дипломат.
«Тема расширения объёмная и многоплановая. Она не такая простая, как кажется. Предстоит определиться с ключевыми параметрами такого процесса, необходимо его выстроить внутри БРИКС, достичь консенсуса по стандартам, критериям и процедуре присоединения новых членов», — пояснила представитель МИД РФ.
Стремление к расширению
Ранее с предложением расширить состав участников группы БРИКС выступил глава МИД Китая Ван И. Эту инициативу он озвучил на встрече с главами дипломатий стран — членов объединения.
«Китай предлагает начать процесс расширения БРИКС, изучить критерии и процедуры для этого расширения и постепенно сформировать консенсус», — сказал министр.
МИД Китая позднее опубликовал заявление, в котором также содержался призыв расширить состав группы. Сейчас в неё входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. В 2022 году Китай стал председателем группы.
«С учётом новых вызовов международной обстановки мы должны сплотить все силы, чтобы вдохнуть новую жизнь в сотрудничество стран БРИКС. Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, обсудить критерии, порядок расширения членства и постепенно достичь договорённости по этому вопросу. Это поможет продемонстрировать открытость и инклюзивность стран БРИКС, станет ответом на ожидания развивающихся стран и стран с развивающимся рынком, а также будет способствовать повышению представительности и влияния стран БРИКС и тем самым внесёт больший вклад в развитие мира во всём мире», — говорится в заявлении.
В свою очередь, по итогам встречи главы МИД стран БРИКС распространили совместное заявление, в котором поддержали инициативу Китая.
«Министры поддержали продвижение обсуждений среди членов БРИКС о процессе расширения данного объединения. Они подчеркнули необходимость чётко обозначить руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуры для этого процесса», — говорится в их заявлении.
Неформальная группа
Группа стран БРИК — Бразилия, Россия, Индия и Китай — была образована в 2006 году. В 2011-м в группу вступила Южно-Африканская Республика, после чего название было изменено на БРИКС.
БРИКС имеет неблоковый характер и не направлено против третьих стран.
- Саммит БРИКС
- AFP
- © Pavel Golovkin / POOL
В конце марта замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RT заявил, что страны БРИКС станут основой нового миропорядка.
«Я думаю, что страны БРИКС, в которых живёт почти половина всего населения Земли и на долю которых приходится значительная часть мирового ВВП, будут одним из костяков нового миропорядка», — сказал он.
Рябков подчеркнул, что страны группы играют значительную роль в защите международного права и борьбе с политикой стран Запада, главным инструментом которой являются односторонние санкции.
«Мы знаем, что в каждой стране БРИКС есть свои нюансы, связанные с проблемами, которые стоят перед нами, но теперь мы едины в защите международного права, едины в усилиях по преодолению произвольных, незаконных, односторонних санкций, которые стали единственным инструментом внешней политики в США и в других странах», — добавил Рябков.
Без преград и барьеров
Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев в разговоре с RT отметил, что Китай выступил с инициативой по расширению БРИКС из-за быстро меняющейся глобальной политической ситуации.
«Китай очень внимательно наблюдает за ситуацией, которая происходит на Украине. За участием в этом США, с которыми у Китая очень сложные взаимоотношения. США пытаются оказывать на Пекин давление, есть попытки угроз в адрес КНР. На этом политическом фоне Пекин ищет союзников. Китай хочет сформировать из государств-членов БРИКС и вероятных новых участников объединения часть мира, которая будет противостоять западным государствам», — пояснил политолог.
- БРИКС
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
При этом рано озвучивать какие-либо конкретные кандидатуры на вступление в БРИКС, так как сейчас весь мир переживает переломный момент, считает Андрей Суздальцев.
«Меняется всё. Старая система разваливается, резко снижается эффективность и значимость международных организаций, разваливается мировая финансовая система», — добавил собеседник RT.
Для наращивания потенциала государств, которые уже являются членами БРИКС и могут стать ими в будущем, нужно прежде всего войти в спокойное русло, добавил Суздальцев.
Заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин в комментарии RT заметил, что в РФ также рассматривается вопрос расширения БРИКС, при этом от Москвы и Пекина могут поступить разные предложения по потенциальным новым членам.
«Есть примерный круг стран, которые рассматриваются как наиболее вероятные кандидаты. Где-то это пересекается с китайским подходом, где-то, может и нет, но судя по всему тема действительно назрела. БРИКС организация новая с одной стороны, с другой — уже сформировавшаяся, со своими принципами, и один из них — это демократический подход. Каждая страна имеет равные права, обязательств связывающих государства нет, кроме тех декларативных документов, которые были подписаны ранее», — напомнил политолог.
В рамках БРИКС существует много разных форматов сотрудничества, к которым могут присоединиться новые участники, добавил Вадим Козюлин.
«Есть разные форматы сотрудничества с внешними государствами, такие как БРИКС+. Так что инициатива КНР укладывается в общую логику развития этой организации, и я думаю, что Россия будет внимательно изучать предложение Китая», — отметил собеседник RT.
Вадим Козюлин также считает, что делать прогнозы по конкретным кандидатурам пока преждевременно.
«У стран-участников есть свои интересы, и этот вопрос всегда тонкий. У России есть свои соображения, у Китая свои. Но каких-то преград или барьеров, которые бы ограничивали вхождение в состав БРИКС, в реальности не существует… Традиционные центры силы не справляются с текущими глобальными проблемами самостоятельно. БРИКС готов стать новым центром силы, при этом у него нет доминирующей страны, которая бы диктовала свои условия. В этом принципиальное отличие от Запада, от государств НАТО», — заключил эксперт.
- «Вызов однополярному миру»: какие вопросы планируют обсудить главы государств на саммите БРИКС
- В режиме приоритета: какие вопросы намерены обсудить Владимир Путин и Нарендра Моди на встрече в Индии
- «Мы сейчас в стадии адаптации»: Игорь Шувалов — о влиянии санкций на экономику и работе иностранного бизнеса в России
- «Очередное проявление Доктрины Монро»: почему в США призвали лишить Россию статуса наблюдателя при ОАГ
- «Миру нужна справедливость, а не гегемония»: посол КНР в России — о российско-китайских отношениях и многополярности