Замглавы МИД Рябков допустил, что страны БРИКС станут основой нового миропорядка

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Страны БРИКС, вероятно, станут основой нового миропорядка, высказал мнение замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью RT.
Замглавы МИД Рябков допустил, что страны БРИКС станут основой нового миропорядка
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В настоящее время Россия работает над развитием политических и практических связей с каждой страной, которая заинтересована в сотрудничестве с Москвой, против которой Запад ведёт гибридную войну, отметил замминистра.

Отвечая на вопрос о месте стран БРИКС в мире, Рябков подчеркнул, что, судя по нынешним показателям, эти страны «станут основой нового миропорядка».

Как ранее отметил глава МИД России Сергей Лавров, нынешняя ситуация эпохальна, идёт «битва» за то, как будет выглядеть миропорядок.

30 марта на переговорах с китайским коллегой Ваном И российский министр подчеркнул намерение России вместе с Китаем и другими единомышленниками «двигаться к многополярному, справедливому и демократическому миропорядку».

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