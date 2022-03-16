Лавров заявил о происходящей сейчас «битве» за то, как будет выглядеть миропорядок

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Нынешняя ситуация эпохальна, идёт «битва» за то, как будет выглядеть миропорядок, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил о происходящей сейчас «битве» за то, как будет выглядеть миропорядок
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Об этом он сказал, отвечая на вопрос, почему потребовалась специальная военная операция России на Украине и не удалось мирным путём урегулировать вопросы в сфере безопасности.

«Это далеко не столько про Украину, сколько про миропорядок... Нынешний кризис — это судьбоносный момент, эпохальный момент в современной истории, поскольку он отражает битву в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Ранее Лавров заявил, что Запад не хотел решать ситуацию вокруг Украины миром.

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