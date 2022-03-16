Лавров заявил о происходящей сейчас «битве» за то, как будет выглядеть миропорядок

Нынешняя ситуация эпохальна, идёт «битва» за то, как будет выглядеть миропорядок, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос, почему потребовалась специальная военная операция России на Украине и не удалось мирным путём урегулировать вопросы в сфере безопасности.

«Это далеко не столько про Украину, сколько про миропорядок... Нынешний кризис — это судьбоносный момент, эпохальный момент в современной истории, поскольку он отражает битву в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», — сказал он в интервью телеканалу РБК.

Ранее Лавров заявил, что Запад не хотел решать ситуацию вокруг Украины миром.