Орбан назвал неполучение Россией гарантий безопасности причиной спецоперации на Украине

Премьер-министр Венгрии заявил, что причиной для российской спецоперации на Украине стало то, что Москва не получила требуемых гарантий безопасности.

«Русские выдвинули два требования: Украина должна объявить о своём нейтралитете, и НАТО должно не принимать Украину. Этих гарантий безопасности русские не получили, поэтому будут получать их на войне. В этом геополитическое значение этой войны», — сказал он в интервью Мandiner.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что главная задача специальной военной операции — защитить Россию от внешней военной угрозы со стороны Запада.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия с уважением относится к украинскому народу и не намерена ущемлять интересы граждан Украины.