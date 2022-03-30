Лавров на переговорах с Ван И заявил о серьёзном этапе в истории международных отношений
- Gettyimages.ru
- © studiocasper
Текст вступительного слова Лаврова опубликован на сайте российского МИД.
«Переживаем серьёзный этап в истории международных отношений. Убеждён, что по его итогам международная обстановка существенно прояснится», — отметил министр.
Также он заявил о намерении России вместе с Китаем и другими единомышленниками «двигаться к многополярному, справедливому и демократическому миропорядку».
Ранее Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом развитии отношений с Китаем.