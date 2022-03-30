Лавров на переговорах с Ван И заявил о серьёзном этапе в истории международных отношений

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Глава МИД России Сергей Лавров в начале переговоров с китайским коллегой Ван И заявил о серьёзном этапе в истории международных отношений.
Лавров на переговорах с Ван И заявил о серьёзном этапе в истории международных отношений
  • Gettyimages.ru
  • © studiocasper

Текст вступительного слова Лаврова опубликован на сайте российского МИД.

«Переживаем серьёзный этап в истории международных отношений. Убеждён, что по его итогам международная обстановка существенно прояснится», — отметил министр.

Также он заявил о намерении России вместе с Китаем и другими единомышленниками «двигаться к многополярному, справедливому и демократическому миропорядку».

Ранее Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом развитии отношений с Китаем.

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