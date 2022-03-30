Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом развитии отношений с Китаем

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД КНР Ван И заявил, что российская сторона заинтересована в устойчивом и последовательном развитии отношений с Китаем.
Лавров заявил о заинтересованности России в устойчивом развитии отношений с Китаем
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши отношения с КНР продолжали устойчиво и последовательно развиваться, об этом договорились наши лидеры — президент Путин и председатель Си Цзиньпин. И сегодня, как вы и сказали, мы будем рассматривать конкретные шаги, которые нацелены на то, чтобы все те договорённости последовательно воплощались в жизнь», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Туньси стартовали переговоры Лаврова и Ван И.

26 марта глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Европа не уполномочена указывать России или Китаю, как и когда им сотрудничать.

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