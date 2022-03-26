Депутат Слуцкий: Европа не вправе указывать России и Китаю, как и когда сотрудничать

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Европа не уполномочена указывать России или Китаю, как и когда им сотрудничать. Об этом заявил глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий.
Депутат Слуцкий: Европа не вправе указывать России и Китаю, как и когда сотрудничать
  • РИА Новости

«Не Брюсселю указывать Москве или Пекину с кем, как и когда заключать союзы. Это суверенное право России и Китая», — написал Слуцкий в Telegram.

Слуцкий также назвал односторонние санкции неработающим инструментом, который не может заставить ни одну страну поменять курс своего развития.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время форума в Дохе предостерёг от «подталкивания» России к Китаю, которое может привести к российско-китайскому союзу в результате давления Запада.

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