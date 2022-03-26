Глава дипломатии ЕС Боррель предостерёг от «подталкивания» России к Китаю

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время форума в Дохе предостерёг от «подталкивания» России к Китаю, которое может привести к российско-китайскому союзу в результате давления Запада.

«Мы нуждаемся в ребалансе и большем соблюдении права на международной арене. Если мы толкнем Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу», — цитирует Борреля РИА Новости.

В феврале Жозеп Боррель на пресс-конференции в США заявил о возможности формирования мощного альянса России и Китая.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление России и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и о глобальном устойчивом развитии.

Россия и Китай в совместном заявлении призывают Соединённые Штаты отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе. Также Россия и КНР выступили против политизации вопроса о происхождении COVID-19.