Глава дипломатии ЕС Боррель предостерёг от «подталкивания» России к Китаю

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время форума в Дохе предостерёг от «подталкивания» России к Китаю, которое может привести к российско-китайскому союзу в результате давления Запада.
Глава дипломатии ЕС Боррель предостерёг от «подталкивания» России к Китаю
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«Мы нуждаемся в ребалансе и большем соблюдении права на международной арене. Если мы толкнем Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу», — цитирует Борреля РИА Новости.

В феврале Жозеп Боррель на пресс-конференции в США заявил о возможности формирования мощного альянса России и Китая.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление России и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и о глобальном устойчивом развитии.

Россия и Китай в совместном заявлении призывают  Соединённые Штаты отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Европе. Также Россия и КНР выступили против политизации вопроса о происхождении COVID-19.

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