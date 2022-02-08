Боррель заявил о возможности формирования альянса России и Китая

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции в США заявил о возможности формирования альянса России и Китая.
Боррель заявил о возможности формирования альянса России и Китая
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«Совместное заявление Китая и России, которое было мало замечено (Западом) за ситуацией на Украине, может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала совместное заявление России и Китая о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и о глобальном устойчивом развитии.

Россия и Китай в совместном заявлении призывают Соединённые Штаты отказаться от планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и в Европе. Также Россия и КНР выступили против политизации вопроса о происхождении COVID-19.

Подробнее — в материале RT.

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