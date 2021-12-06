В режиме приоритета: какие вопросы намерены обсудить Владимир Путин и Нарендра Моди на встрече в Индии

6 декабря в рамках рабочего визита в Нью-Дели президент России Владимир Путин проведёт переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны планируют обсудить актуальные вопросы стратегической стабильности и борьбы с терроризмом, а также ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обстановку в Афганистане. Главы государств подпишут порядка десяти двусторонних соглашений, в том числе в энергетике и в оборонной сфере. Эксперты отмечают, что Индия и РФ являются важными стратегическими партнёрами и, несмотря на давление США, продолжат конструктивный диалог друг с другом.

Президент России Владимир Путин 6 декабря посетит Индию с однодневным рабочим визитом, в рамках которого проведёт переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Предыдущий визит российского лидера в Нью-Дели состоялся 4—5 декабря 2018 года. Однако всё это время главы обоих государств поддерживали регулярные контакты в дистанционном формате, проводя телефонные переговоры, участвуя в саммитах ШОС, БРИКС, G20 и сессии Совета Безопасности ООН по морской безопасности, которая прошла под председательством Моди.

По словам экспертов, нынешний визит российского президента свидетельствует о том, что стратегическое партнёрство Москвы и Дели находится на высоком уровне.

«В последнее время президент РФ фактически не выезжает за границу. Тем не менее Индия была выбрана тем местом, куда Путин всё же едет, что свидетельствует об очень высоком месте, на которое Российская Федерация ставит отношения с Нью-Дели. Это важно и для нас, и для Индии», — пояснила RT руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян.

В этот раз российская делегация в связи с эпидемиологической ситуацией будет представлена ограниченным составом. Кроме Путина Нью-Дели также посетят министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков и глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Президент и премьер-министр примут участие в переговорах, на которых будет ограниченный состав делегаций с обеих сторон. Затем премьер-министр Индии устроит для нашего президента обед, который будет проходить в формате «тет-а-тет», и они смогут обсудить наиболее щекотливые и сложные вопросы, которые не успеют затронуть в ходе переговоров в составе делегаций», — сообщил Ушаков.

Среди возможных тем, которые обсудят Путин и Моди, — вопросы стратегической стабильности и борьба с терроризмом, а также ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Афганистане. По словам Ушакова, по итогам переговоров стороны планируют подписать порядка десяти двусторонних соглашений, в том числе и полузакрытых, в разных областях.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, 2018 год

AP

© Mikhail Klimentyev

Помимо этого, переговоры в формате «2 + 2» проведут со своими коллегами Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

Во время торжественной церемонии вручения верительных грамот 1 декабря российский президент подчеркнул, что партнёрство между Россией и Индией «приносит реальную взаимную выгоду обоим государствам». Подтверждением тому может служить хорошая динамика, которую демонстрирует двусторонний товарооборот и активное развитие связей в энергетике, инновациях, космосе, производстве антиковидных вакцин и лекарственных средств, а также в оборонном секторе, сказал Путин.

По словам Юрия Ушакова, после определённого спада на фоне пандемии коронавируса товарооборот между странами полностью восстановился и продолжает рост.

«За январь — сентябрь увеличился на 38,1%, достигнув $8,8 млрд (649 млрд рублей. — RT)», — сказал Ушаков.

В своём выступлении перед новыми послами Владимир Путин особо подчеркнул, что Индия является одним из авторитетных центров многополярного мира «с близкой нам внешнеполитической философией и приоритетами».

«Убеждён, что, опираясь на крепкие традиции дружбы и взаимопонимания, мы совместно будем и далее наращивать развитие всего комплекса российско-индийских связей», — сказал Владимир Путин.

Непростые обстоятельства

Посол РФ в Индии Николай Кудашев, выступая перед журналистами в Нью-Дели, отметил, что переговоры глав двух государств состоятся в условиях продолжающейся напряжённости в мире.

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«Визит проходит… в очень непростой международной атмосфере и на западном фланге, где вы прекрасно видите попытки эскалации событий вокруг Украины, и на восточном, где не прекращаются усилия по продвижению разного рода индо-тихоокеанских версий, которые сильно смахивают на второе издание холодной войны», — сказал Кудашев.

Ранее, 30 ноября, выступая на встрече с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего — 2021» Сергей Лавров заявил о том, что США пытаются раскачивать ситуацию в мире, заключая всевозможные военные союзы и альянсы типа AUKUS и Quad. В этой связи министр подчеркнул важность взаимодействия с новыми центрами «экономического роста, финансовой мощи, политического влияния» для укрепления многополярного миропорядка, назвав Индию одним из таких центров.

«Есть партнёры, разделяющие наши подходы. Это ближайшее окружение — ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, а также более широкие партнёрства: ключевая евразийская организация — ШОС, объединение БРИКС. Сохраняет своё значение и «тройка» — Россия — Индия — Китай (РИК)», — сказал Лавров.

Приоритетные направления

В Кремле подчеркнули, что одно из значимых мест в двусторонних отношениях занимает кооперация в области энергетики. В частности, Москва и Нью-Дели заинтересованы в реализации совместных СПГ-проектов на фоне растущего спроса на сжиженный природный газ на энергетическом рынке Индии. По словам Юрия Ушакова, «активно изучаются возможности по совместной разработке углеводородов на арктическом шельфе и Дальнем Востоке России».

Кроме того, продолжается совместное строительство АЭС «Куданкулам» — ведётся сооружение второй и третьей очередей станции.

Сотрудничество развивается и в космической области — между «Роскосмосом» и Индийской организацией космических исследований. В частности, планируется взаимное размещение наземных станций ГЛОНАСС и индийской спутниковой группировки «НавИК», а также совместная деятельность в рамках пилотируемой космической программы.

Помимо этого, Российский фонд прямых инвестиций договорился с индийскими компаниями о производстве вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» как для использования в Индии, так и для реэкспорта в третьи страны.

Ампулы с вакциной «Спутник V»

Reuters

© Alberto Lingria

Тема военно-технического сотрудничества также остаётся одной из приоритетных в двусторонних отношениях Индии и России. Она будет обсуждаться на заседании межправительственной комиссии по ВТС.

По итогам визита российского президента в Нью-Дели в 2018 году Путин и Моди подписали контракт на поставку Индии пяти полковых комплектов зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Стоимость сделки составила $5,43 млрд (400 млрд рублей. — RT). Первый дивизион ЗРК будет передан индийской стороне до конца 2021 года. Полное выполнение Россией своих контрактных обязательств ожидается в 2025 году.

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Помимо этого, Индия и РФ договорились о строительстве многоцелевых фрегатов проекта 1135.6 (11356). Причём два из них будут собраны на индийской верфи Goa Shipyard Limited.

На сегодняшний день суммарная стоимость оборонных контрактов между двумя странами достигает порядка $9—10 млрд (664—737 млрд рублей. — RT) — такие цифры привёл в интервью ТАСС Бала Венкатеш Варма, занимавший пост посла Индии в России с 2018 по 2021 год. По словам дипломата, за последние три года Россия «снова стала главным партнёром Индии в оборонной отрасли».

Высокие отношения

По мнению экспертов, Индия заинтересована в широкоформатном сотрудничестве с Россией, так как стремится диверсифицировать свои внешнеполитические связи и закрепить сотрудничество с Москвой, в частности в области энергетики.

«В своё время Индия заявляла о выделении кредитной линии для Дальнего Востока в $1 млрд (почти 74 млрд рублей. — RT) и инвестировала в сахалинские нефтегазовые месторождения. И сегодня Нью-Дели как никогда заинтересован в расширении поставок углеродов. В этом отношении вполне понятен его интерес и к разработкам месторождений в Арктике», — отметил в беседе с RT доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

В свою очередь, Татьяна Шаумян назвала свершившимся фактом сотрудничество России и Индии в Арктическом регионе.

«Индия и Россия планируют создание совместных станций. Думаю, что это имеет смысл, потому что богатство Арктики ещё до конца не использовано, а Индии нужны углеводороды — это важная потребность страны. И сотрудничество с Россией — один из способов обеспечить себя этими ресурсами», — пояснила эксперт.

Аналитики также полагают, что Индия продолжит сотрудничество с Россией и в сфере ВТС, несмотря на давление США.

«Индия — это самодостаточное государство, которое может позволить себе принимать решения исходя из национальных интересов, а не подчиняясь чужому диктату. Другое дело, что у неё активно развиваются и укрепляются отношения по многим сферам и с США. Но это отнюдь не мешает дальнейшему развитию отношений с Россией», — считает Шаумян.

ЗРК С-400

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© @mod_russia

Волхонский также обратил внимание на то, что США, несмотря на недовольство развитием отношений между Москвой и Нью-Дели, всё же не торопятся применять в отношении Индии инструменты давления в виде санкций, как это было в случае с Турцией, также купившей российские С-400. По его мнению, Вашингтон не идёт на этот шаг, так как заинтересован в Нью-Дели как в потенциальном союзнике против Китая. Индия же заинтересована в российском оружии, так как оно во многом превосходит западные аналоги и имеет конкурентную цену.

«Индия довольно чётко придерживается своих собственных интересов, для неё понятие «цена — качество» является руководящим принципом во время принятия решений. И вряд ли давление США что-то сможет изменить. К тому же в Вашингтоне понимают, что давить на Индию контрпродуктивно, потому что она для них тоже очень важный партнёр и терять достигнутый уровень взаимоотношений они не желают», — заметил собеседник RT.

Исходя из этого, Индия постарается сохранить стратегический баланс в отношениях и с США, и с Россией, полагают эксперты.

«Как мы видим, участие в Quad не стало для Индии поводом сократить своё участие в РИК, БРИКС и ШОС. Индия участвует в тех объединениях, которые могут помочь ей осуществлять развитие, помогут укрепить экономику и стабилизацию её военной безопасности. Поэтому она продолжит участие в Quad. Однако отношениям с Россией это ничем не грозит — слабее от этого они не станут», — резюмировала Татьяна Шаумян.