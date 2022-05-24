«Реальная эффективность будет очень небольшая»: как Запад намерен наращивать поставки оружия на Украину

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время совещания стран — доноров военной помощи Украине были озвучены новые планы по содействию Киеву. В частности, Дания обещала передать ракеты и пусковую установку Harpoon, а Чехия уже отправила ударные вертолёты, танки и ракетные системы. Остин также отметил, что и ряд других стран сообщили о передаче новых партий «критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов», в том числе Италия, Греция, Норвегия и Польша. По мнению экспертов, эти заявления главы Пентагона говорят о том, что именно США координируют действия коалиции государств по передаче оружия Киеву. Однако такие поставки не смогут в значительной степени повлиять на ход спецоперации России на Украине, уверены аналитики.

Глава Пентагона Ллойд Остин после совещания стран — доноров военной помощи Украине заявил, что во время этого онлайн-саммита были озвучены новые планы по содействию Киеву в области безопасности.

«Был рад тому, что более 40 стран присоединились к сегодняшней виртуальной встрече контактной группы по обороне Украины. Мы очень продуктивно провели ряд обсуждений и приветствовали множество совершенно новых объявлений о помощи в области безопасности буквально со всего мира», — написал он в своём блоге.

В частности, Остин сообщил, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты и пусковую установку Harpoon «для помощи в защите её побережья». Кроме того, он поблагодарил Чехию за отправку Киеву ударных вертолётов, танков и ракетных систем.

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Глава Пентагона отметил, что ряд других стран объявили во время совещания о передаче новых партий артиллерийских систем и боеприпасов, в частности Италия, Греция, Норвегия и Польша.

По итогам встречи Остин заявил, что для Украины крайне важны такого рода поставки.

«Многие страны выделяют критически необходимые артиллерийские боеприпасы, системы береговой обороны, а также танки и другую бронетехнику, — сказал глава Пентагона. — Другие выступили с новыми обещаниями заниматься подготовкой сил Украины и обеспечением её военных систем».

Он также сообщил, что на встрече руководители военных ведомств заслушали министра обороны Украины Алексея Резникова, а также других представителей украинского военного руководства и разведки.

«В информации, представленной украинским руководством, говорилось о битве в Донбассе и в других регионах и о том, какие средства необходимы украинским военным для победы над врагом», — сообщила пресс-служба Пентагона.

В заявлении также говорится, что Остин, помимо прочего, анонсировал проведение очной июньской встречи стран — доноров военной помощи Киеву в Брюсселе.

«После сегодняшних обсуждений рад сообщить, что мы наращиваем свои усилия, — приводит слова Остина пресс-служба Минобороны США. — Мы продолжим углублять нашу координацию и сотрудничество, чтобы Украина могла поддерживать и усиливать свои действия на поле боя. Наши объединённые усилия позволят укрепить и модернизировать Вооружённые силы Украины, чтобы помочь им сдерживать российскую агрессию в будущем».

© Chad McNeeley/DOD

Первое совещание группы стран — доноров военной помощи Украине проходило в конце апреля на авиабазе Рамштайн в Германии. После мероприятия Остин сообщил, что Берлин отправит Киеву около 50 зенитных систем Gepard, британское правительство предоставит дополнительные средства ПВО, а Канада отправит восемь бронемашин.

Конфигурация поставок

20 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби во время брифинга сказал, что США «с нетерпением хотят узнать», какие виды оружия готовы направить Киеву другие государства. Он также отметил, что основная цель совещания — привлечь внимание лидеров стран «к сводкам с поля боя, к происходящему на местах».

По его словам, ВСУ больше всего нуждаются в огневых средствах дальнего действия и США «работают над этим». По этому направлению, уточнил Кирби, Вашингтон тесно взаимодействует с союзниками и партнёрами.

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«Среди прочего мы с союзниками и партнёрами обсуждаем передачу их артиллерийских систем, с одними из которых украинцы хорошо знакомы, с другими, например с нашей гаубицей М777, не так хорошо. Однако мы продолжаем обсуждать это», — заявил Кирби.

На следующий день после выступления Кирби президент США Джо Байден подписал законопроект о вспомогательных ассигнованиях для Украины в размере почти $40 млрд, предназначенных в том числе для военной поддержки Киева. Как сообщал ранее глава Белого дома, запрошенные им средства позволят Соединённым Штатам «направить ещё больше вооружения и боеприпасов Украине, восполнить собственные запасы и поддержать американский военный контингент, размещённый на территории» стран НАТО.

«Мы предоставили доселе невиданную помощь Украине, и моя администрация продолжит способствовать скорейшей поставке дополнительного оружия и оборудования, которая была одобрена конгрессом», — отметил Байден.

Также он сообщил о выделении нового пакета помощи Киеву в сфере безопасности, в рамках которого Украине будут предоставлены дополнительные виды артиллерийского оружия, радары и другое оборудование.

При этом, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс во главе с США не намерен направлять войска на Украину, поскольку хочет избежать прямого вооружённого столкновения с Россией.

«Имеют мало смысла»

Как отметил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, заявления Остина говорят о том, что именно США возглавляют коалицию государств, которых Вашингтону удалось привлечь к военной поддержке Украины, а также координируют их действия по передаче оружия.

«Американская сторона выстраивает свои отношения в рамках этой коалиции достаточно жёстко, во внимание принимаются в первую очередь возможности членов этой группы. При этом для Вашингтона важно, что, даже если у государства нет значимого военного потенциала, чтобы помогать Киеву оружием, оно должно сделать хотя бы видимость участия в этом совместном проекте. Задача США — сформировать некую совокупную военную мощь, которая будет транслироваться на Украину, чтобы затянуть спецоперацию», — заявил Подберёзкин в беседе с RT.

Поставки американского оружия на Украину

Gettyimages.ru

© Sean Gallup

Однако, по его словам, даже притом что Запад во главе с США направляет значительное количество оружия Киеву, эти поставки не могут серьёзно повлиять на ход спецоперации на Украине по ряду причин.

«Без слаженного командования и военных специалистов, разбирающихся в технике, которую используют, толку от западных вооружений для ВСУ будет немного. На Украине почти не осталось профессиональных военных — остались одни неподготовленные, которых не успевают обучить пользоваться теми вооружениями, которые присылает Запад. Всё это приводит к тому, что множество вооружения и военной техники приходит в негодность из-за неправильного обслуживания или же их применение крайне неэффективно», — считает Подберёзкин.

Схожая позиция и у военного эксперта Юрия Кнутова — он тоже считает, что США и другие западные страны «не достигнут своей цели» за счёт поставок оружия, поскольку основная масса военнослужащих Украины, которые разбирались в этом вооружении, «уже выбита из строя».

«Сейчас в ВСУ приходят слабо подготовленные и слабо мотивированные резервисты. Специалистов, которые до этого служили, имеющих боевой опыт и умеющих использовать западную артиллерию, системы ПВО Великобритании, почти не осталось у Киева. Чтобы освоить все эти знания, потребуется минимум несколько месяцев», — заявил аналитик в разговоре с RT.

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Кроме того, для многих видов оружия, которое приходит на Украину с Запада, необходимо правильное обслуживание, которого ВСУ не могут обеспечить, отметил Кнутов.

«Многие американские и западные образцы военной техники капризны в эксплуатации. Если после ряда выстрелов не дать ему отдохнуть, оно может деформироваться — как, например, американские гаубицы. К тому же разнородность поставляемых Киеву вооружений ведёт к тому, что ими намного сложнее управлять», — сказал эксперт.

В этом контексте Подберёзкин прокомментировал и слова главы Пентагона о поставках противокорабельных ракет Harpoon Данией.

«Копенгаген и Минобороны США не волнует, какие украинские суда будут использовать это вооружение, учитывая, что способных на это кораблей у Украины не осталось. Сами ракеты имеют неплохие характеристики, однако вне системы военно-морского флота они мало что значат. К тому же у России и её флота есть крайне эффективные системы ПВО. Обнаружение и уничтожение таких ракет, как Harpoon, является для РФ преимущественно технической задачей», — считает аналитик.

Подберёзкин также полагает, что эти вооружения и другое оружие, поставляемое Западом Киеву, из-за невозможности использования ВСУ могут быть проданы через чёрные рынки за рубеж, если не будут уничтожены российскими военными.

«Нельзя исключать, что всё это будет просто распродано по демпинговым ценам. Кроме того, значительная часть оснащения будет уничтожена по мере складирования на территории Украины высокоточными ударами либо авиации, либо крылатых ракет ВС РФ», — уверен эксперт.

По словам Подберёзкина, несмотря на громкие заявления главы Пентагона, западные поставки оружия не смогут переломить ход спецоперации России на Украине.

«Киев с каждым днём всё больше теряет способность эффективно управлять вооружёнными силами, а возможности ВСУ сопротивляться также всё время ослабевают. Поэтому эти поставки имеют мало смысла и их реальная эффективность будет очень небольшой», — заявил аналитик.