Пентагон: Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon с пусковой установкой
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Остин выразил благодарность Дании, которая объявила, что предоставит Киеву «пусковую установку Harpoon и ракеты».
Он также отметил, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи для Киева.
Ранее в Пентагоне сообщили, что США работают над передачей армии Украины средств огневого поражения большой дальности.
Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.