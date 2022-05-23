Пентагон: Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon с пусковой установкой

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковую установку для них.

Остин выразил благодарность Дании, которая объявила, что предоставит Киеву «пусковую установку Harpoon и ракеты».

Он также отметил, что около 20 стран объявили о новых пакетах военной помощи для Киева.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США работают над передачей армии Украины средств огневого поражения большой дальности.

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.