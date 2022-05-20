В Пентагоне заявили о работе над передачей Украине средств поражения большой дальности

США работают над передачей армии Украины средств огневого поражения большой дальности, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Главная потребность [Киева], которую продолжают подчеркивать украинцы, — это огневые средства поражения большой дальности. И мы работаем, содействуя им в получении систем <…> огневого поражения большой дальности», — приводит ТАСС слова Кирби.

Он отметил, что США хотели бы избежать обострения ситуации вокруг Украины.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о поставках Киеву противокорабельных ракет и беспилотников.