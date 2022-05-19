Премьер Британии Джонсон сообщил о поставках на Украину противокорабельных ракет и БПЛА
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«Отметив недавнее объявление о дополнительной военной помощи Украине на £1,3 млрд, премьер-министр рассказал о поддержке, направляемой обороне Украины, в том числе дальнобойной артиллерии, ракетах класса «земля — корабль» и беспилотниках», — говорится в сообщении пресс-службы британского премьера.
Джонсон и Зеленский также договорились об активизации работы с союзниками, включая США, Францию и Германию.
Замминистра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи ранее заявил, что Британия сможет поставить Украине ракеты Brimstone.
В свою очередь, Министерство обороны России предупредило Британию, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на нанесение ударов по объектам на российской территории приведёт к пропорциональному ответу.