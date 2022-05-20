В Пентагоне заявили, что США пока не передавали противокорабельные ракеты Украине
«Не буду строить предположения насчёт систем, которые не посылались или ещё не получали одобрения на отправку», — приводит ТАСС его ответ на вопрос, осуществляется ли работа по передаче американских противокорабельных ракет Украине.
Кирби добавил, что сможет раскрыть данные, когда американские власти «примут эти решения».
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о поставках Киеву противокорабельных ракет и беспилотников.