В Пентагоне заявили, что США пока не передавали противокорабельные ракеты Украине

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты пока не передавали Украине противокорабельные ракеты.

«Не буду строить предположения насчёт систем, которые не посылались или ещё не получали одобрения на отправку», — приводит ТАСС его ответ на вопрос, осуществляется ли работа по передаче американских противокорабельных ракет Украине.

Кирби добавил, что сможет раскрыть данные, когда американские власти «примут эти решения».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в рамках телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским рассказал о поставках Киеву противокорабельных ракет и беспилотников.