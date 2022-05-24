Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину во избежание войны с Россией

НАТО не станет отправлять войска на Украину, чтобы избежать войны с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«НАТО не будет частью конфликта, мы не отправим наши войска в регион, где они были бы прямо вовлечены в войну. Поддержка (Украины. — RT) — да, но без прямого вовлечения», — цитирует его ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что альянс намерен не допустить превращения конфликта в войну между Россией и НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса продолжать наращивать поставки военной помощи Украине, чтобы помочь Киеву «достичь победы на поле боя».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западным странам необходимо отказаться от поставок вооружения Киеву для прекращения конфликта на Украине.