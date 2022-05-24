Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину во избежание войны с Россией

Короткая ссылка
НАТО не станет отправлять войска на Украину, чтобы избежать войны с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Столтенберг: НАТО не отправит войска на Украину во избежание войны с Россией
  • AP
  • © Markus Schreiber

«НАТО не будет частью конфликта, мы не отправим наши войска в регион, где они были бы прямо вовлечены в войну. Поддержка (Украины. — RT) — да, но без прямого вовлечения», — цитирует его ТАСС.

Столтенберг подчеркнул, что альянс намерен не допустить превращения конфликта в войну между Россией и НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса продолжать наращивать поставки военной помощи Украине, чтобы помочь Киеву «достичь победы на поле боя».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западным странам необходимо отказаться от поставок вооружения Киеву для прекращения конфликта на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить