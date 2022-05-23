Лукашенко призвал Запад отказаться от поставок вооружения Киеву для прекращения конфликта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западным странам необходимо отказаться от поставок вооружения Киеву для прекращения конфликта на Украине.

Белорусский президент призвал страны не допустить перерастание регионального конфликта в мировую войну.

«Все вместе и каждый в своей роли мы многое можем сделать уже сегодня: воздержаться от поставок вооружений, от информационной войны и любых провокаций», — говорится в послании Лукашенко Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, текст которого опубликовало агентство БЕЛТА.

Лукашенко также выразил уверенность в необходимости отказа от проводимой политики по ограничению или исключению отдельных стран из работы многосторонних механизмов сотрудничества.

«К сожалению, нам видится, что ООН уже в ближайшем будущем может повторить незавидную судьбу Лиги Наций», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО в одиночку.