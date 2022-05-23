Лукашенко призвал Запад отказаться от поставок вооружения Киеву для прекращения конфликта

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западным странам необходимо отказаться от поставок вооружения Киеву для прекращения конфликта на Украине.
Лукашенко призвал Запад отказаться от поставок вооружения Киеву для прекращения конфликта
  • AFP
  • © GENYA SAVILOV

Белорусский президент призвал страны не допустить перерастание регионального конфликта в мировую войну.

«Все вместе и каждый в своей роли мы многое можем сделать уже сегодня: воздержаться от поставок вооружений, от информационной войны и любых провокаций», — говорится в послании Лукашенко Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, текст которого опубликовало агентство БЕЛТА.

Лукашенко также выразил уверенность в необходимости отказа от проводимой политики по ограничению или исключению отдельных стран из работы многосторонних механизмов сотрудничества.

«К сожалению, нам видится, что ООН уже в ближайшем будущем может повторить незавидную судьбу Лиги Наций», — добавил он.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО в одиночку.

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