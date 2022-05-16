Лукашенко: Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО в одиночку

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО в одиночку.

Об этом он сказал во время саммита глав государств — членов ОДКБ в Москве.

«Пусть наши министры иностранных дел подумают над тем, как нам реагировать в политической плоскости на новую волну расширения НАТО с учётом озвученных намерений известных государств», — заявил Лукашенко.

По его мнению, страны-члены ОДКБ «должны заблаговременно выработать позицию организации по этому вопросу и довести свои интересы до мирового сообщества».

Он добавил, что страны должы быть едины в этом вопросе, «не только Россия должна выражать озабоченность и бороться в данный момент в одиночку с попыткой расширения НАТО».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса продолжать наращивать поставки военной помощи Украине, чтобы помочь Киеву «достичь победы на поле боя».