Столтенберг призвал наращивать поставки военной помощи для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса продолжать наращивать поставки военной помощи Украине, чтобы помочь Киеву «достичь победы на поле боя».

Он напомнил, что страны НАТО уже оказали Украине военную помощь на миллиарды долларов и занимались подготовкой украинских солдат.

«Мы должны продолжать оказывать и наращивать нашу военную помощь Украине, в частности через группу поддержки Украины, которая работает на авиабазе Рамштайн (в Германии. — RT)», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада будто бы соревнуются в объёмах поставок вооружений на Украину.