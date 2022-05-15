Столтенберг призвал наращивать поставки военной помощи для Украины
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Он напомнил, что страны НАТО уже оказали Украине военную помощь на миллиарды долларов и занимались подготовкой украинских солдат.
«Мы должны продолжать оказывать и наращивать нашу военную помощь Украине, в частности через группу поддержки Украины, которая работает на авиабазе Рамштайн (в Германии. — RT)», — цитирует Столтенберга ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада будто бы соревнуются в объёмах поставок вооружений на Украину.