Столтенберг призвал наращивать поставки военной помощи для Украины

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса продолжать наращивать поставки военной помощи Украине, чтобы помочь Киеву «достичь победы на поле боя».
Столтенберг призвал наращивать поставки военной помощи для Украины
  • AP
  • © Olivier Matthys

Он напомнил, что страны НАТО уже оказали Украине военную помощь на миллиарды долларов и занимались подготовкой украинских солдат.

«Мы должны продолжать оказывать и наращивать нашу военную помощь Украине, в частности через группу поддержки Украины, которая работает на авиабазе Рамштайн (в Германии. — RT)», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны Запада будто бы соревнуются в объёмах поставок вооружений на Украину.

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