Захарова заявила, что страны Запада соревнуются в объёмах поставок оружия на Украину

Короткая ссылка
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1» заявила, что страны Запада будто бы соревнуются в объёмах поставок вооружений на Украину.
Захарова заявила, что страны Запада соревнуются в объёмах поставок оружия на Украину
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Мне кажется, они (западные страны. — RT) как будто, закусив удила, соревнуются, кто больше поставит вооружений и всего того, из чего можно убивать, на Украину, а одновременно говорят, что они за мир и что нужно заканчивать боевые действия. Не получается, нелогично, я бы сказала, противоречиво», — приводит её слова РИА Новости.

Более эффективной тактикой достижения мира является стимулирование переговорного процесса, пояснила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что западные страны делают всё для затягивания активной фазы российской спецоперации на Украине. 

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении Запада провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить