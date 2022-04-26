Захарова заявила, что страны Запада соревнуются в объёмах поставок оружия на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на канале «Россия 1» заявила, что страны Запада будто бы соревнуются в объёмах поставок вооружений на Украину.

«Мне кажется, они (западные страны. — RT) как будто, закусив удила, соревнуются, кто больше поставит вооружений и всего того, из чего можно убивать, на Украину, а одновременно говорят, что они за мир и что нужно заканчивать боевые действия. Не получается, нелогично, я бы сказала, противоречиво», — приводит её слова РИА Новости.

Более эффективной тактикой достижения мира является стимулирование переговорного процесса, пояснила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что западные страны делают всё для затягивания активной фазы российской спецоперации на Украине.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о намерении Запада провоцировать Киев «воевать до последнего украинца».