Глава Пентагона: Чехия передала Украине вертолёты и танки
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В частности, он поблагодарил Чехию за то, что она недавно передала Киеву «вертолёты огневой поддержки, танки и ракетные системы».
Также Остин заявил, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.
Ранее президент Чехии Милош Земан разрешил 103 чешским гражданам присоединиться к ВС Украины.
До этого глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик объявил, что Чехия направила Украине танки Т-72 и бронетранспортёры БМП-1.