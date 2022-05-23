Глава Пентагона: Чехия передала Украине вертолёты и танки

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Чехия передала Украине вертолёты огневой поддержки, танки и ракетные системы. Об этом заявил глава Министерства обороны США Ллойд Остин.
Глава Пентагона: Чехия передала Украине вертолёты и танки
  • AP
  • © Alex Brandon

В частности, он поблагодарил Чехию за то, что она недавно передала Киеву «вертолёты огневой поддержки, танки и ракетные системы».

Также Остин заявил, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.

Ранее президент Чехии Милош Земан разрешил 103 чешским гражданам присоединиться к ВС Украины.

До этого глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик объявил, что Чехия направила Украине танки Т-72 и бронетранспортёры БМП-1.

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