Земан разрешил 103 чешским гражданам присоединиться к украинской армии

Президент Чехии Милош Земан разрешил 103 чешским гражданам присоединиться к ВС Украины. Об этом сообщило ЧТК со ссылкой на пресс-службу чешского лидера.

Также документ, предусматривающий согласие на отправку чешских граждан на Украину, будет рассмотрен премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Ранее в Праге около 500 человек приняли участие в митинге против оказания военной помощи Украине.

До этого глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик объявил, что Чехия направила Украине танки Т-72 и бронетранспортёры БМП-1.