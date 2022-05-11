Земан разрешил 103 чешским гражданам присоединиться к украинской армии
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Также документ, предусматривающий согласие на отправку чешских граждан на Украину, будет рассмотрен премьер-министром Чехии Петром Фиалой.
Ранее в Праге около 500 человек приняли участие в митинге против оказания военной помощи Украине.
До этого глава чешского парламентского комитета по европейским делам Ондржей Бенешик объявил, что Чехия направила Украине танки Т-72 и бронетранспортёры БМП-1.