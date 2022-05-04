Медведев прокомментировал отказ НАТО соблюдать статьи Основополагающего акта с Россией

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление главы Военного комитета НАТО Роберта Бауэра о том, что Основополагающий акт Россия — НАТО не помешает альянсу расширяться на восток.

«Сегодня натовцы заявили, что они более не считают себя связанными им (Основополагающим актом Россия — НАТО. — RT). Типа обстоятельства изменились, и их ничего не держит. Последствия этого шага простые: можно тащить ядерное оружие на территорию новых стран-членов (например, Швеции и Финляндии), проводить провокационные военные учения вблизи наших границ и делать любые гадости. Они и раньше это делали, но была хотя бы эта политическая декларация, на которую мы ссылались, когда были недовольны их хамством. Теперь всё», — написал Медведев в Telegram.

Ранее глава Военного комитета Североатлантического альянса Роберт Бауэр заявил, что положения Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года не препятствуют расширению военного присутствия НАТО в Восточной Европе.