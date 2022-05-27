«Чувствует уязвимость»: что стоит за намерением Польши приобрести установки американской системы залпового огня HIMARS

Польша планирует приобрести около 500 пусковых установок американской системы залпового огня M142 HIMARS, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак. По его словам, Варшава намерена провести интеграцию этого оружия с польской системой боевого управления, тем самым увеличив боеспособность своих ракетных войск и артиллерии. Ранее пресс-служба НАТО сообщила, что Варшава уже запросила 20 комплексов HIMARS, а также сопутствующее оборудование. По словам экспертов, Польше понадобились M142 HIMARS, поскольку из-за массовых поставок оружия Украине она «чувствует уязвимость своей обороноспособности». Аналитики считают, что Варшава не будет делиться этим оружием с Киевом, однако может поставить ему свои старые РСЗО.

Польша намерена приобрести около 500 пусковых установок американской системы залпового огня M142 HIMARS, написал министр обороны Польши Мариуш Блащак в своём Twitter.

«Мы увеличиваем способности ракетных войск и артиллерии. Я отправил письменный запрос на приобретение около 500 систем M142 HIMARS на нужды более 80 батарей систем HOMAR. Мы планируем провести высокий уровень полонизации техники и её интеграцию с польской системой боевого управления», — заявил Блащак.

Ранее, в конце апреля, пресс-служба НАТО сообщила, что по американской программе продажи военной продукции за рубеж (FMS) Польша запросила 20 комплексов HIMARS, а также различные системы типа GMLRS и ATACMS и другое сопутствующее оборудование.

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«Первые поставки запланированы на 2023 год. HIMARS расширят возможности Польши по укреплению обороны своей территории и сдерживанию региональных угроз», — говорится в пресс-релизе на сайте Североатлантического альянса.

В сообщении уточняется, что комплекс M142 HIMARS производства Lockheed Martin — это «уникальное мобильное огневое средство для взаимодействия с лёгкими подразделениями», способное вести высокоточный огонь на больших дистанциях.

«Помимо боеприпасов семейства MLRS, HIMARS может оснащаться единым шестизарядным модулем управляемых ракет MLRS класса «поверхность — поверхность» или одним армейским тактическим ракетным комплексом (ATACMS) при установке на пятитонный грузовик M1140 семейства средних тактических автомобилей (FMTV)», — говорится в заявлении пресс-службы НАТО.

В документе также отмечается, что дальность действия HIMARS — до 70 км при стрельбе GMLRS и до 300 км при стрельбе ATACMS.

«Восполнить боевые запасы»

Как считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк, Польше понадобились комплексы M142 HIMARS, поскольку из-за массовых поставок оружия Украине она «чувствует уязвимость своей обороноспособности».

«Дело в том, что значительная часть поставок, в том числе артиллерии, не просто осуществляется через польскую территорию: сама Варшава передаёт Киеву свои вооружения, надеясь, что США и другие страны НАТО хотя бы частично восполнят создавшийся из-за этого дефицит. Теперь Варшава будет всеми силами пытаться восстановить свои боевые запасы, в первую очередь за счёт приобретения американской РСЗО», — заявил эксперт в беседе с RT.

По словам Данюка, 500 единиц M142 HIMARS — достаточно крупная партия, поэтому процесс поставки этих вооружений в Польшу может сильно затянуться.

Минобороны Польши

Legion-Media

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В свою очередь, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков считает, что Варшава, скорее всего, надеется получить скидку на приобретение американской системы залпового огня за свои поставки оружия на Украину.

«Польская сторона передала ВСУ достаточно много оружия преимущественно советского образца, в частности системы РСЗО БМ-21. Польша, в очередной раз избавившись от старой военной техники, хочет, по всей видимости, получить более совершенное и крупнокалиберное оружие, в том числе комплексы M142 HIMARS, по более приятным ценам», — отметил аналитик в комментарии RT.

При этом, по словам Леонкова, если Киев надеется, что Варшава после получения американских M142 HIMARS предоставит их Украине, «он может разочароваться».

«Польша добивается того, чтобы иметь у себя максимально современное вооружение. По этой причине HIMARS вряд ли попадут в зону боевых действий на Украине. Варшава передаёт Киеву то, что считает устаревшим, хотя Украина не прекращает взывать к США и другим странам НАТО передать киевским властям новейшие РСЗО», — сказал эксперт.

«Обращаемся ко всем странам»

О том, что Украина надеется на поставки американской реактивной системы залпового огня (РСЗО, MLRS), 21 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов по результатам переговоров с премьер-министром Португалии Антониу Коштой. При этом Зеленский признал, что украинские власти запрашивают такого рода оружие не только у Соединённых Штатов, но и у других стран.

«У меня нет секретов: мы обращаемся ко всем странам, от США до каждого европейского государства, по поводу MLRS, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию, — заявил Зеленский. — В некоторых странах (это вооружение. — RT) просто стоит, а для нас это выживание — эти системы MLRS».

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По мнению президента Украины, некоторые страны боятся предоставлять Киеву РСЗО, поскольку считают, что ВСУ пойдут «в наступление на РФ».

Напомним, 18 мая издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что глава Белого дома Джо Байден отказывается поставлять украинской стороне реактивные системы залпового огня, опасаясь, что Россия воспримет такой шаг как эскалацию конфликта.

«В Белом доме по-прежнему обеспокоены тем, что отправка этой системы или её аналога, системы залпового огня M142 HIMARS, может быть воспринята Кремлём как эскалация, учитывая большую дальность действия и разрушительную силу по сравнению с традиционной артиллерией, например гаубицами или старыми советскими системами», — пишет Politico.

«Не смогут оказать никакого влияния»

При этом, по мнению аналитиков, опасаясь реакции России на поставки тяжёлого вооружения Украине, Вашингтон может попытаться разыграть польскую карту.

В разговоре с RT Алексей Леонков напомнил о словах экс-советника министра обороны США Дугласа Макгрегора, который в колонке для American Conservative не исключил, что у Вашингтона и Варшавы может быть план «для вмешательства в украинский конфликт путём овладения западной частью Украины» польской стороной.

«Естественно, военные меры такого масштаба потребовали бы одобрения Киева, однако учитывая, что Вашингтон де-факто контролирует правительство Зеленского, в получении одобрения для военного вмешательства со стороны Польши проблемы быть не должно», — считает Макгрегор.

Белый дом

Gettyimages.ru

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Администрация Байдена отчаянно стремится изменить ситуацию на Украине и спасти лицо, считает Макгрегор. И в этой ситуации «Польша, похоже, предлагает выход из сложившегося положения».

«Что ещё важнее, и польский президент Анджей Дуда, и украинский президент Владимир Зеленский выразили желание стереть границы между Польшей и Украиной», — отметил экс-советник главы Пентагона.

О том, что Вашингтон с Варшавой рассматривают вопрос установления польского контроля над западными областями Украины, заявлял ранее и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, в качестве первого этапа этой операции планируется ввести польские войска на Запад Украины под предлогом «защиты от российской агрессии».

Аналитики полагают, что под таким же лозунгом Варшава, которая, по всей видимости, не захочет делиться M142 HIMARS с Украиной, может передать Киеву свои РСЗО, которые у неё уже есть на вооружении.

«Поляки, скорее всего, отправят туда реактивные системы залпового огня из своих запасов в надежде выслужиться перед США. РЗСО действительно важны, поскольку современная война во многом является артиллерийской дуэлью: чем дальнобойней и мощней артиллерия, тем больше вероятность того, что можно будет уничтожить ПВО противника и контролировать воздух. Однако такого рода системы регулярно ликвидируются ВС России на Украине», — отметил Никита Данюк.

Схожую позицию выразил и Алексей Леонков. По его словам, поставка Киеву систем РЗСО, которые уже есть на вооружении Польши, «ни к чему не приведёт».

«Такое вооружение после появления на театре военных действий вскоре будет уничтожено российскими войсками. Реактивные системы залпового огня, которые Варшава уже успела поставить Киеву, периодически появляются в зоне боевых действий, но обнаруживаются нашими военными и ликвидируются. Польские РЗСО точно не смогут оказать никакого влияния на ход спецоперации России на Украине», — заключил эксперт.