Полковник в отставке Макгрегор допустил планы США развязать конфликт с Россией через Польшу

Полковник в отставке, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в колонке для American Conservative выразил мнение, что у администрации американского президента Джо Байдена может быть план развязать конфликт между НАТО и Россией, использовав в качестве повода вторжение Польши на Западную Украину.

По его мнению, успехи ВС России в боях на территории Украины и плачевное положение украинской армии пошли вразрез с планами США.

Макгрегор считает, что американская администрация пытается «переломить ситуацию и сохранить лицо».

Отставной полковник добавил, что, по неподтверждённым данным из Варшавы, Генштабу Польши поручили «по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины». При этом Макгрегор считает, что контролируемый США Киев без проблем даст разрешение для интервенции Польши.

Он добавил, что Вашингтон планирует использовать в своих интересах возможные инциденты между польскими и российскими военными.

По его мнению, в Вашингтоне могут надеяться, что «любое столкновение россиян и поляков» повлечёт за собой созыв Совета НАТО, «где встанет вопрос о применении статьи 5».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления в палате представителей Соединённых Штатов заявил, что никто бы не хотел увидеть конфликт России с НАТО.