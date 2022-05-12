Полковник в отставке Макгрегор допустил планы США развязать конфликт с Россией через Польшу

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Полковник в отставке, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в колонке для American Conservative выразил мнение, что у администрации американского президента Джо Байдена может быть план развязать конфликт между НАТО и Россией, использовав в качестве повода вторжение Польши на Западную Украину.
Полковник в отставке Макгрегор допустил планы США развязать конфликт с Россией через Польшу
  • Gettyimages.ru

По его мнению, успехи ВС России в боях на территории Украины и плачевное положение украинской армии пошли вразрез с планами США.

Макгрегор считает, что американская администрация пытается «переломить ситуацию и сохранить лицо».

Отставной полковник добавил, что, по неподтверждённым данным из Варшавы, Генштабу Польши поручили «по-тихому составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины». При этом Макгрегор считает, что контролируемый США Киев без проблем даст разрешение для интервенции Польши.

Он добавил, что Вашингтон планирует использовать в своих интересах возможные инциденты между польскими и российскими военными.

По его мнению, в Вашингтоне могут надеяться, что «любое столкновение россиян и поляков» повлечёт за собой созыв Совета НАТО, «где встанет вопрос о применении статьи 5».

Ранее министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления в палате представителей Соединённых Штатов заявил, что никто бы не хотел увидеть конфликт России с НАТО.

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