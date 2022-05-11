Глава Пентагона Остин высказался против возможности конфликта НАТО с Россией
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Он выразил мнение, что «Россия не хочет вовлекать НАТО» в конфликт.
«Это бы очень быстро переросло в другой тип соперничества, который никто не хочет увидеть», — приводит слова Остина РИА Новости.
Также министр обороны США утверждает, что если Россия решит атаковать члена НАТО, то это «изменит игру».
«Согласно обязательствам в рамках статьи 5, НАТО, вероятнее всего, ответит в качестве коалиции в некотором виде», — заявил Остин.
В конце апреля глава Пентагона заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО на данный момент не рассматривается.