Глава Пентагона Остин высказался против возможности конфликта НАТО с Россией

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Министр обороны США Ллойд Остин в ходе выступления в палате представителей Соединённых Штатов заявил, что никто бы не хотел увидеть конфликт России с НАТО.
Глава Пентагона Остин высказался против возможности конфликта НАТО с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Tasos Katopodis

Он выразил мнение, что «Россия не хочет вовлекать НАТО» в конфликт.

«Это бы очень быстро переросло в другой тип соперничества, который никто не хочет увидеть», — приводит слова Остина РИА Новости.

Также министр обороны США утверждает, что если Россия решит атаковать члена НАТО, то это «изменит игру».

«Согласно обязательствам в рамках статьи 5, НАТО, вероятнее всего, ответит в качестве коалиции в некотором виде», — заявил Остин.

В конце апреля глава Пентагона заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО на данный момент не рассматривается.

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